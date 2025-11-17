Фонд капремонта хотел отсудить у актрисы Ольги Арнтгольц долг за ЖКХ

Суд отказался рассматривать иск о взыскании долга за коммунальные платежи с актрисы Ольги Арнгольц, известной по ролям в фильмах «Родственные связи», «Королева при исполнении», «Офицерские жёны» и других. Истцом выступал фонд капремонта многоквартирных домов Москвы.