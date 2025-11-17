Ричмонд
Фонд капремонта хотел отсудить у актрисы Ольги Арнтгольц долг за ЖКХ

Суд не стал рассматривать иск к актрисе о взыскании долга за коммуналку.

Источник: Комсомольская правда

Суд отказался рассматривать иск о взыскании долга за коммунальные платежи с актрисы Ольги Арнгольц, известной по ролям в фильмах «Родственные связи», «Королева при исполнении», «Офицерские жёны» и других. Истцом выступал фонд капремонта многоквартирных домов Москвы.

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — пишет РИА Новости.

При этом не сообщается, чем мотивирован отказ, также не указана сумма задолженности.

Ряд знаменитостей также становились ответчиками из-за неплатежей. Так, ранее суд решил, что рэпер Баста должен погасить задолженность за квартиру и коммунальные платежи.

Тем временем в России задумались об онлайн-взыскании долгов за коммуналку. Рассказываем, в чём может заключаться опасность такого метода.

Как мошенники обманывают россиян схемой с несуществующими долгами за ЖКХ, читайте здесь на KP.RU.