Фонд капремонта хотел отсудить у актрисы Ольги Арнтгольц долг за ЖКХ

Суд отказался рассматривать иск о взыскании долга за коммунальные платежи с актрисы Ольги Арнгольц, известной по ролям в фильмах «Родственные связи», «Королева при исполнении», «Офицерские жёны» и других. Истцом выступал фонд капремонта многоквартирных домов Москвы.
«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — пишет РИА Новости.
При этом не сообщается, чем мотивирован отказ, также не указана сумма задолженности.
Ряд знаменитостей также становились ответчиками из-за неплатежей. Так, ранее суд решил, что рэпер Баста должен погасить задолженность за квартиру и коммунальные платежи.
Тем временем в России задумались об онлайн-взыскании долгов за коммуналку. Рассказываем, в чём может заключаться опасность такого метода.
