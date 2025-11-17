Рост цен на тепло, бюст Сталина, смертельное ДТП: десять свердловских событий недели

Фактически оба не подтвердили ранее данные показания. Например, в первых показаниях Ревнивцева было указано, что он неоднократно скидывал Карпову суточные оперативные сводки на личную почту Gmail, но на суде он эту информацию опроверг. Ревнивцев заявил, что никогда не отправлял сводки на личную почту Карпова и даже не знает ее. При допросе адрес ему сообщил следователь или сам ее внес, а полицейский просто расписался в протоколе.