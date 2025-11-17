В Челябинске подорожал новогодний стол

Оставим за бортом советы по выбору разных видов икры — они есть на разный вкус и кошелек. Морали тоже не будет, будет рекомендация сравнивать цены лично или с помощью различных приложений. Дегустировать тоже можно, конечно, и даже нужно, но вот сразу покупать не обязательно.