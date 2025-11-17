Секрет «изделия-112»: чем новая русская суперракета напугала НАТО

Накануне авиашоу в Дубае был показан 18-секундный видеоролик, который познакомил с «изделием-112», заставившем содрогнуться НАТО. Что это за оружие и почему вызывает такой страх, aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Невидимый противник.
Паника в Североатлантическом альянсе, по мнению специалиста, связана не столько с самой ракетой, сколько с ее носителем.
«Я думаю, здесь паника вызвана не столько из-за этого оружия, сколько из-за того, что это оружие будет находиться в составе вооружения Су-57», — объяснил он.
Как отметил военный эксперт, истребители Су-57 уже неоднократно работали на территории Украины. Они наносили точечные удары и возвращались назад незамеченными для радиолокационных сетей (РЛС) НАТО, которые стоят на вооружении ВСУ. О том, что за поражением целей стоят Су-57 становилось известно много позже из официальных сообщений Минобороны РФ. Это подтверждает их статус малозаметных для современных систем ПВО.
В чем уникальность «изделия-112»?
Ключевой особенностью новой ракеты является ее конструкция, которая сохраняет малозаметность самого истребителя.
«Ракеты, которые называют “изделием 112” интересны тем, что на них складывается оперение. За счет этого их можно разместить до нескольких штук, причём люки при этом закрываются. То есть, оружие находится под фюзеляжем и за счет этого демаскировки самого самолёта не происходит», — сказал Кнутов.
Эта инженерная особенность кардинально меняет тактические возможности Су-57. Самолет может нести значительный боезапас внутри фюзеляжа, оставаясь при этом максимально скрытным. Эксперт также уточнил, что эти крылатые ракеты имеют очень высокую скорость и точность поражения, перехватить их достаточно сложно.
«Учитывая то, что носитель, Су-57, малозаметен, это, конечно, вызывает панику», — резюмировал военный эксперт.
Таким образом, сочетание невидимого для радаров носителя и высокоточного, скоростного оружия создает комплекс, против которого у НАТО пока нет надежного противодействия.
Стратегическое превосходство — от «Буревестника» до «Посейдона».
Появление «изделия-112» происходит на фоне других прорывных разработок российского ВПК, которые уже успели вызвать острую реакцию Запада. Ранее Кнутов объяснил, почему США и Великобритания перепугались, когда стало известно о спуске на воду новой российской подлодки «Хабаровск».
Это событие всколыхнуло военно-политические круги, так как «Хабаровск» является носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон».
«Подлодка “Хабаровск” является носителем подводных беспилотников “Посейдон”. Ни одна страна мира ничего подобного не имеет. Аналогов как “Посейдона”, так и “Хабаровска” нет», — констатировал он.
Параллельно с этим Россия провела успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ее как «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». Главной особенностью «Буревестника» является феноменальная дальность полета. Как пояснил военный специалист Константин Сивков, «эта крылатая ракета с практически неограниченной дальностью полета. Речь идет о десятках тысяч километров». Это оружие способно патрулировать в воздухе длительное время и перенацеливаться в полете, что делает его крайне опасным для любых систем ПРО.
Рывок в будущее.
Сочетание трех ключевых разработок — авиационного комплекса Су-57 с «изделием-112», подводного комплекса «Хабаровск»- «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник» — наглядно демонстрирует технологическое превосходство России в ключевых областях стратегических вооружений.
Как подчеркивают эксперты, аналоги этим системам в мире отсутствуют. Юрий Кнутов ранее заявлял, что «это говорит о том, что мы в области технологий в данном вопросе вырвались далеко вперед и обходим страны НАТО на 5−10 лет».
Эти факторы заставляют западные страны не только паниковать, но и всерьез задуматься о пересмотре своей военной доктрины, поскольку баланс сил в мире стремительно меняется в пользу технологий, не имеющих аналогов.