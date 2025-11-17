Ричмонд
Раскрыто, почему Пугачевой не стоит переезжать в Швейцарию

Алла Пугачёва, которая сейчас живёт на Кипре, вроде бы присматривается не к Болгарии, как говорили раньше, а к Швейцарии. По словам музыкального критика Сергея Соседова, она хочет купить там небольшой дом.

Но, похоже, идея может оказаться не самой удачной. В Швейцарии жизнь куда дороже, чем на Кипре. И даже с её состоянием стоит подумать, хватит ли денег на привычный образ жизни в стране, где всё стоит заметно больше, чем в среднем по Европе.

С продуктами тоже непросто: выбор там маленький, и местные часто ездят в соседние государства за обычными покупками. Вряд ли Пугачёва в свои 76 будет кататься за сыром и колбасой куда-то в Германию, это тяжело даже для молодых.

Плюс там всё делают медленно. Даже простая доставка мебели может растянуться на месяцы, а ей, возможно, придётся покупать новое имущество.

И ещё один момент — одиночество. В стране почти нет людей из СНГ, её появление на улице не будет привлекать внимание, к которому она привыкла. Дети большую часть времени в школе, муж на гастролях, и получается, что поговорить ей там будет почти не с кем.

