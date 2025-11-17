Пермячка отсудила 60 тысяч западение в трамвае

Пермячка не удержалась в трамвае при резком торможении.
Жительница Перми получила компенсацию в размере 60 тысяч рублей после падения в трамвае. Она подала в суд на МУП «Пермгорэлектротранс» и выиграла. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.
«В иске женщина указала, что ехала в трамвае, который резко затормозил. От этого она потеряла равновесие и упала, от чего получила травмы. Женщина потребовала 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от “Пермгорэлектротранса”», — говорится в решении.
Представитель ответчика заявил в суде, что пострадавшая пермячка сама виновата — она не держалась за поручни и просил отказать в удовлетворении иска. Суд рассмотрел все материалы дела и решил, что «Пермгорэлектротранс» обязан выплатить женщине 60 тысяч, а также заплатить штраф 30 тысяч рублей.