Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермячка отсудила 60 тысяч западение в трамвае

Жительница Перми получила компенсацию в размере 60 тысяч рублей после падения в трамвае. Она подала в суд на МУП «Пермгорэлектротранс» и выиграла. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

Пермячка не удержалась в трамвае при резком торможении.

Жительница Перми получила компенсацию в размере 60 тысяч рублей после падения в трамвае. Она подала в суд на МУП «Пермгорэлектротранс» и выиграла. Копия решения Мотовилихинского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«В иске женщина указала, что ехала в трамвае, который резко затормозил. От этого она потеряла равновесие и упала, от чего получила травмы. Женщина потребовала 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от “Пермгорэлектротранса”», — говорится в решении.

Представитель ответчика заявил в суде, что пострадавшая пермячка сама виновата — она не держалась за поручни и просил отказать в удовлетворении иска. Суд рассмотрел все материалы дела и решил, что «Пермгорэлектротранс» обязан выплатить женщине 60 тысяч, а также заплатить штраф 30 тысяч рублей.