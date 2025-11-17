Пермячка отсудила 60 тысяч западение в трамвае

Представитель ответчика заявил в суде, что пострадавшая пермячка сама виновата — она не держалась за поручни и просил отказать в удовлетворении иска. Суд рассмотрел все материалы дела и решил, что «Пермгорэлектротранс» обязан выплатить женщине 60 тысяч, а также заплатить штраф 30 тысяч рублей.