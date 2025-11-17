В России впервые создадут цифровую модель человеческого мозга

«Целью проекта является создание виртуальной платформы, которая позволит врачам тестировать различные сценарии вмешательства в безопасной цифровой среде. Технология призвана минимизировать риски при операциях на мозге и найти оптимальные, щадящие методы лечения, в том числе в перспективе и те, которые позволят избежать хирургического вмешательства. Пилотный запуск проекта запланирован на 2026 год и будет сфокусирован на помощи пациентам с эпилепсией и опухолями головного мозга», — рассказали в пресс-службе.