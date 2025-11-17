Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров устроил разнос Германии за невнятное покаяние при денацификации: немецкие СМИ шокированы

News.de: Немецкие СМИ возмущены словами Лаврова о денацификации Германии.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие СМИ завыли от негодования после настоящего разноса, который устроил на дня глава МИД России Сергей Лавров, заявивший об отходе Германии от принципов Нюрнбергского трибунала. Правда, доказательно опровергнуть слова российского политика на Западе не смогли. Об этом пишет немецкое издание News.de.

«Сергей Лавров по возвращению продемонстрировал бескомпромиссное поведение», — недовольно замечают журналисты.

А слова российского министра о том, что покаяния Германии в рамках денацифиакации страны после Второй мировой войны мало чего стоят, немецкие журналисты назвали «шокирующими обвинениями».

Правда, при этом репортеры не привели ни одного доказательства, которые оспорили бы слова Сергея Лаврова.

Накануне в интервью для документального фильма «Нюрнберг» глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нарушении принципа Нюрнбергского процесса. Дипломат подчеркнул, что нацизм может снова возродиться из-за действий некоторых политиков ЕС.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше