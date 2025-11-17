Немецкие СМИ завыли от негодования после настоящего разноса, который устроил на дня глава МИД России Сергей Лавров, заявивший об отходе Германии от принципов Нюрнбергского трибунала. Правда, доказательно опровергнуть слова российского политика на Западе не смогли. Об этом пишет немецкое издание News.de.