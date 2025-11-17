«Ростов-Дон» победил ЦСКА и вышел на первое место

Гандболистки «Ростов-Дона» разгромили московский ЦСКА в матче суперлиги и вышли на единоличное первое место в турнирной таблице. Встреча прошла 16 ноября во Дворце спорта в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 29:23 (первый тайм — 19:12). Об этом рассказали в социальных сетях клуба.
Матч стал настоящим праздником для болельщиков: он был посвящен девятому Дню рождения «13 сектора» — фанатской группы клуба — и талисмана львицы Викки. Перед началом игры для зрителей подготовили тематические активности и сюрпризы.
В составе «Ростов-Дона» самыми результативными стали Бабенко — пять голов, Судакова и Кожокарь — по четыре, Ковшикова и Стаценко — по три. Голкипер Рябцева отразила 10 бросков из 31.
Победа над прямым конкурентом позволила «Ростов-Дону» выйти в лидеры чемпионата и укрепить позиции в борьбе за золото.
