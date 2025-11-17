На ключевой железнодорожной линии в Польше обнаружили повреждения: Туск заговорил о саботаже

На северо-востоке Польши машинист грузового состава обнаружил повреждение железнодорожного полотна. Инцидент произошёл на участке, который ведёт в сторону Украины.
О находке машиниста, сделанной в воскресенье утром, сообщила полиция Мазовецкого воеводства. Первичный осмотр показал разрыв пути, из-за которого движение поездов пришлось остановить. По информации польских СМИ, повреждённый участок является частью стратегической линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Именно по этим путям следуют составы на Украину.
Правоохранители уточнили, что в составе, который обнаружил повреждение, находились два пассажира и несколько рабочих. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ведётся расследование.
«Машинист поезда сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре. Первичный осмотр выявил повреждение участка пути», — говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно отреагировал на произошедшее. Он написал в социальной сети X, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. Глава правительства не исключил, что повреждение инфраструктуры могло быть актом саботажа.
«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа», — указал он.
Этот инцидент произошёл на фоне недавнего заявления Туска о задержании в Польше восьми человек по подозрению в подготовке диверсий. Координатор спецслужб Томаш Семоняк позже прояснил, что задержанные подозреваются в проведении разведки военных объектов и критической инфраструктуры, а также в подготовке средств для диверсионных актов и непосредственном планировании атак.
Тем временем стало известно, что за последние два года в Польше стало значительно больше нападений на украинцев из-за ненависти или предвзятости. Как сообщает издание Do Rzeczy, ссылаясь на статистику правоохранительных органов, с 1 января по 31 июля 2025 года в Польше зарегистрировали 543 таких случая. Это на 159 случаев больше, чем за тот же период 2024 года.