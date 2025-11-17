На ключевой железнодорожной линии в Польше обнаружили повреждения: Туск заговорил о саботаже

Тем временем стало известно, что за последние два года в Польше стало значительно больше нападений на украинцев из-за ненависти или предвзятости. Как сообщает издание Do Rzeczy, ссылаясь на статистику правоохранительных органов, с 1 января по 31 июля 2025 года в Польше зарегистрировали 543 таких случая. Это на 159 случаев больше, чем за тот же период 2024 года.