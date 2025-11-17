На Западе рассказали о сделке по ПВО и самолетам между Зеленским и Макроном

В понедельник, 17 ноября, состоятся переговоры между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Бывший комик прибыл в Париж для подписания новых сделок. Одна из них может включать передачу Францией Украине систем ПВО SAMP/T, пишет Reuters.
Уточняется, что Зеленский также намерен заключить «стратегическое авиационное соглашение». Оно предусматривает поставки военных самолетов Rafale.
«В понедельник могут рассмотреть сделки по большому числу систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — утверждается в статье.
The Guardian заявила, что Зеленский находится под приличным давлением после коррупционного скандала на Украине. Перед визитом во Францию он должен продемонстрировать нацеленность на борьбу с воровством.