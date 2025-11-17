Генерал Бужинский предостерёг НАТО от попыток блокировать Калининград

Россия не собирается нападать на Европу, но жёстко ответит на любое ущемление её интересов. Об этом в интервью aif.ru сказал руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Все рассуждения о том, что “русские пойдут на Прибалтику” или еще куда-то, как только закончится операция на Украине — это глупость, я в это не верю. Естественно, если европейцы попытаются устроить блокаду Калининграда или перекрыть для наших судов Финский залив, то мы не будем сидеть сложа руки. Нам просто деваться будет некуда, придется силой это всё разблокировать», — отметил Бужинский.
По мнению эксперта, США вступаться за прибалтов не будут. «Особенно если они увидят, что те сами нас спровоцировали. А просто так мы с кем-то воевать не будем, сумасшедших тут нет», — добавил генерал.
Бужинский напомнил, что с учетом полученного в ходе СВО опыта Россия имеет самые эффективные в мире вооруженные силы. «Не говоря уже про ядерное оружие, этот великий уравнитель. Оно делает абсурдной саму мысль о том, что России можно нанести поражение. Если Европа попробует на нас напасть, она будет физически уничтожена», — заключил военный.
