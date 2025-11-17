Неожиданно выяснилось, что муж женщины из криокамеры нашёл себе новую пару

Когда он отправлял жену в криокамеру, сказал ей что-то вроде «придётся немного поспать». Он тогда подписал договор с институтом «Иньфэн», который занимается такими технологиями. 8 мая 2017 года её сердце остановилось, а потом врачи почти двое суток проводили процедуру заморозки. Тело поместили в резервуар с двумя тысячами литров жидкого азота при −196 °C. Первые два года после этого Гуй был уверен, что останется один. Часто приходил к камере жены. И сейчас он говорит, что любит её, а новая женщина появилась рядом только потому, что ему физически трудно жить одному. В 2020 году у него был сильный приступ подагры, он даже до телефона не смог дотянуться и пролежал без движения два дня, пока его не нашли.