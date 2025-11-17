Неожиданно выяснилось, что муж женщины из криокамеры нашёл себе новую пару

У китаянки Чжан Вэньлянь был рак лёгких на последней стадии, метастазы дошли до мозга. Врачи уже не могли её спасти. В 2017 году она с мужем решили заморозить её тело, надеясь, что когда-нибудь медики научатся лечить такие болезни и возвращать людей к жизни после криоконсервации, пишет infzm.com.
Ей было 49, и она стала первой в Китае, кто прошёл такую процедуру. Прошли годы, и вдруг всплыло, что её муж, 57-летний Гуй Цзюньминь, живёт с другой женщиной. Интернет это разорвало — кто-то считает его предателем, кто-то говорит, что жизнь всё равно идёт дальше.
Когда он отправлял жену в криокамеру, сказал ей что-то вроде «придётся немного поспать». Он тогда подписал договор с институтом «Иньфэн», который занимается такими технологиями. 8 мая 2017 года её сердце остановилось, а потом врачи почти двое суток проводили процедуру заморозки. Тело поместили в резервуар с двумя тысячами литров жидкого азота при −196 °C. Первые два года после этого Гуй был уверен, что останется один. Часто приходил к камере жены. И сейчас он говорит, что любит её, а новая женщина появилась рядом только потому, что ему физически трудно жить одному. В 2020 году у него был сильный приступ подагры, он даже до телефона не смог дотянуться и пролежал без движения два дня, пока его не нашли.
Он объясняет, что боится повторения такого. Через знакомого он встретил Ван Чунься. Говорит, что она добрая, простая в общении, чем-то напоминает его жену, ухаживает за ним, приносит чай, напоминает о лекарствах. При этом он признаётся, что в сердце она так и не вошла. Он чувствует ответственность, но всё запутано. Говорит, что заменить Чжан она не сможет, он не может вычеркнуть прошлое, но ему надо продолжать жить. Формально они даже не женаты. Он всё думает: если он оформит брак, не будет ли это считаться двоежёнством, если вдруг Чжан когда-то «вернётся», и что тогда делать с имуществом.
Люди в сети спорят до сих пор. Одни уверены, что он всё делает правильно — нельзя же замораживать свою жизнь вместе с женой. Другие пишут, что он сейчас спит с одной женщиной, а ждёт другую, и что это какая-то странная эмоциональная конструкция. Кто-то видит в этом холодность, кто-то говорит, что он просто играет роль «скорбящего мужа». А кто-то считает, что он обманывает обеих — новой говорит, что она ему нужна только для ухода, а первую якобы любит.
