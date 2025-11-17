Ричмонд
МИД Франции: Кредит Украине на 140 миллиардов евро может остаться непогашенным

Глава Минфина Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что беспроцентный кредит Украине в размере 140 миллиардов евро, который планируется выдать за счет замороженных российских суверенных активов, может не быть возвращен Киевом. Об этом он заявил в эфире телеканала France Info.

Барро подчеркнул, что для выдачи такого кредита необходимо участие партнеров по G7, которые должны разделить с Францией финансовый риск.

— Относительно этого кредита у нас есть свои требования: участие партнеров по Группе семи, чтобы они разделили с нами финансовый риск по этому кредиту, который, конечно, не гарантированно будет возвращен, — цитирует Барро ТАСС.

Министр также отметил, что предоставление кредита за счет российских активов не должно привести к их прямой конфискации, чтобы избежать юридических проблем.

В случае предоставления средств Украине, они, по мнению Барро, должны быть направлены на закупку вооружений европейского производства, что будет способствовать развитию оборонной промышленности ЕС.

Ранее министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе российских активов для закупки оружия.

