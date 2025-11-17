Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Париж и Киев могут заключить сделки о поставках систем ПВО SAMP/T

Кроме того, может быть подписано соглашение о поставках истребителей Rafale.

Источник: Аргументы и факты

Французские власти и Украина могут заключить соглашения о поставках украинской стороне систем противовоздушной обороны SAMP/T, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, эти сделки могут быть заключены в ходе визита Зеленского в Париж.

«В понедельник могут рассмотреть сделки по поставке большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что может быть подписано «стратегическое авиационное соглашение» на десять лет, предусматривающее поставки ВСУ французских истребителей Rafale.

Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник встретится с Зеленским в Париже.

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался под давлением перед поездкой во Францию.