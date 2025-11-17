Reuters: Париж и Киев могут заключить сделки о поставках систем ПВО SAMP/T

Французские власти и Украина могут заключить соглашения о поставках украинской стороне систем противовоздушной обороны SAMP/T, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, эти сделки могут быть заключены в ходе визита Зеленского в Париж.
«В понедельник могут рассмотреть сделки по поставке большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами», — говорится в сообщении.
В материале также сказано, что может быть подписано «стратегическое авиационное соглашение» на десять лет, предусматривающее поставки ВСУ французских истребителей Rafale.
Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник встретится с Зеленским в Париже.
Ранее сообщалось, что Зеленский оказался под давлением перед поездкой во Францию.