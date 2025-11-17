На севере Москвы капитально отремонтировали 90 домов в неоклассическом стиле

Здания в стиле неоклассицизма стали визитными карточками Северного административного округа. Их отличает монументальность и строгие формы. Фасады украшены барельефами, лепниной, колоннами и сложными венчающими карнизами. За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт в 90 жилых домах в САО, построенных в неоклассическом стиле.
Пилястры, филенки и межэтажные пояса.
Примечательным представителем стиля считается шестиэтажный дом, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом 67, корпус 1.
Здание было возведено в 1939 году по индивидуальному проекту. Его фасады обладают многокомпонентной пластикой, а два нижних этажа рустованы и выделены более темным цветом. Выступающие части фасада украшают пилястры, филенки, межэтажные пояса и карнизы. Оконные пространства декорированы наличниками и сандриками. Входные группы оформлены порталами. По периметру здания тянется венчающий карниз, который поддерживают кронштейны.
В 2023 году здесь восстановили фасад, подвальное помещение и заменили инженерные системы. Чтобы вернуть первозданный облик дома, был разработан уникальный проект проведения капитального ремонта. Специалисты подобрали качественные отечественные материалы и современные технологии. Для удобства жителей работы по обновлению фасада разбили на несколько этапов.
Сначала специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, а затем удалили отслаивающиеся части штукатурного слоя. На следующем этапе нанесли антигрибковую защиту на места намокания. Поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку отремонтировали — произвели локальную замену кирпича и его вычинку.
Декоративные элементы бережно восстановили. На завершающей стадии специалисты обновили штукатурный слой и окрасили фасад. Ему вернули исторические цвета «бежевый лен», «светлое красное дерево» и «классический белый».
Кроме того, в доме отремонтировали балконные плиты и ограждения, привели в порядок входы, обновили цоколь и навесили водосточные трубы. В подвале полностью очистили полы и стены, избавили помещение от сырости — специальный состав защитит его от появления вредоносных образований. В ходе ремонта сделали новую стяжку, на стены и потолки нанесли штукатурно-окрасочный слой.
Помимо этого, специалисты обновили системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.
Сложная пластика и угловой руст.
Еще одно здание в стиле неоклассики, которое преобразилось после капитального ремонта в 2023 году, находится по адресу: улица Новопесчаная, дом 14.
Девятиэтажный жилой дом был возведен в 1955 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Фасады обладают сложной пластикой. Рельеф создается бетонными блоками, угловой рустовкой и декоративными элементами.
В рамках капитального ремонта в доме обновили фасад. Сначала его промыли, а трещины заделали специальным наполнителем. На следующем этапе нанесли антигрибковый раствор, который увеличивает срок эксплуатации поверхностей, и отремонтировали декоративные элементы. На заключительном этапе плитку нижних этажей окрасили в цвет «светлая слоновая кость», а декоративные элементы — в сигнальный белый.
После окончания всех основных работ отремонтировали цоколь и откосы, заменили водосточные трубы.
Портал, ионики и дентикулы.
В 2025 году завершаются работы на здании, расположенном по адресу: улица Сенежская, дом 5.
Пятиэтажный жилой дом построили в 1955 году по проекту типовой серии с явными чертами поздней советской неоклассики. Фасады оформлены архитектурными поясами и оштукатуренными порталами входных групп. На четвертом этаже окна украшают арочные обрамления. Центральная входная группа по оси главного фасада оформлена широким оштукатуренным порталом. Венчающий профилированный карниз декорирован иониками и дентикулами.
У дома обновили фасад, крышу, подъезды и ряд внутренних инженерных систем. Перед началом капремонта был разработан проект, который учитывает все особенности здания.
После промывки стен в местах намокания нанесли антигрибковую защиту. На следующем этапе восстановили кирпичную кладку и архитектурные элементы. В завершение стены из неокрашенного кирпича гидрофобизировали, защитив их от воздействия осадков. По окончании основных фасадных работ отремонтировали входы и балконы, заменили отливы и навесили новые водосточные трубы.
На скатной кровле здания заменили часть стропил и обрешетку. Температурно-влажностный режим выровняли с помощью современных теплоизоляционных плит. Кроме того, в доме проложили новую электросеть и заменили системы водоотведения, холодного водоснабжения и центрального отопления. В настоящее время завершаются работы в подъездах.