Генерал Бужинский дал прогноз, как долго сможет сопротивляться Украина

В течение 6−12 месяцев активная фаза украинского конфликта может завершиться. Таким прогнозом поделился руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Любой конфликт может решиться на поле боя, но для этого нужны полный разгром и капитуляция одной из сторон. Думаю, чтобы такого разгрома не допустить, в какой-то момент украинцы запросят переговоров. Как, кстати, это было весной 2022 года», — добавил Бужинский.
По его словам, Зеленский сам себя загнал в угол, а Европа делает всё, чтобы оттянуть его поражение. «Пусть, мол, воюет до последнего украинца. Но их ресурсы тоже не бесконечны. Глава польского МИД Сикорский считает, что Украина сможет сопротивляться еще два-три года, но мне этот прогноз кажется нереальным. Думаю, в течение полугода, максимум года конфликт должен завершиться», — предположил генерал.
По мнению Бужинского, на фоне успехов ВС РФ противник пойдет на переговоры и выполнит требования России. «Но если они продолжат упорствовать, то мы продолжим наступать, а территория Украины продолжит сокращаться как шагреневая кожа», — заявил специалист.
