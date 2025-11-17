Генерал Бужинский дал прогноз, как долго сможет сопротивляться Украина

По его словам, Зеленский сам себя загнал в угол, а Европа делает всё, чтобы оттянуть его поражение. «Пусть, мол, воюет до последнего украинца. Но их ресурсы тоже не бесконечны. Глава польского МИД Сикорский считает, что Украина сможет сопротивляться еще два-три года, но мне этот прогноз кажется нереальным. Думаю, в течение полугода, максимум года конфликт должен завершиться», — предположил генерал.