Во Вьетнаме оползень накрыл автобус, погибли шесть человек

Оползень заблокировал дорогу во Вьетнаме и накрыл пассажирский автобус, в котором находились 32 человека. Подробности рассказывает новостной портал VnExpress.
Сообщается, что ЧП случилось поздним вечером 16 ноября на перевале Кханьле из-за сильного дождя. Грунт и камни обрушились на автобус. При этом спасателям понадобилось более двух часов, чтобы добраться до места происшествия.
Погибли как минимум шесть человек, 19 получили травмы. По прогнозам метеорологов, сильные дожди и риск оползней сохранятся в регионе до 18 ноября.
Накануне в Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибло 32 человека.
Аналогичное ЧП природного характера произошло в Индонезии. Из-за оползня погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести.
Ранее мощный оползень в районе гор Марра на западе Судана стер с лица земли целую деревню, унеся жизни более тысячи человек. Лишь одному жителю удалось выжить.