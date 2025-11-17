Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Вьетнаме оползень накрыл автобус, погибли шесть человек

Грунт и камни заблокировали дорогу во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Оползень заблокировал дорогу во Вьетнаме и накрыл пассажирский автобус, в котором находились 32 человека. Подробности рассказывает новостной портал VnExpress.

Сообщается, что ЧП случилось поздним вечером 16 ноября на перевале Кханьле из-за сильного дождя. Грунт и камни обрушились на автобус. При этом спасателям понадобилось более двух часов, чтобы добраться до места происшествия.

Погибли как минимум шесть человек, 19 получили травмы. По прогнозам метеорологов, сильные дожди и риск оползней сохранятся в регионе до 18 ноября.

Накануне в Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибло 32 человека.

Аналогичное ЧП природного характера произошло в Индонезии. Из-за оползня погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести.

Ранее мощный оползень в районе гор Марра на западе Судана стер с лица земли целую деревню, унеся жизни более тысячи человек. Лишь одному жителю удалось выжить.