Генерал Бужинский: гонку вооружений с Россией США уже проиграли

США отстали от России в модернизации ядерной триады и разработке новых видов оружия. Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«В 2018-м Трамп объявил, что США разрабатывают “супер-пупер-ракету” — гиперзвуковую Dark Eagle (“Тёмный орёл”). Но с тех пор прошло семь лет, а ракета только проходит испытания, о принятии на вооружение речь пока не идёт», — сказал Бужинский в интервью aif.ru.
Сделать компактный ядерный двигатель, как у российской крылатой ракеты «Буревестник», американцы и вовсе пока не смогли, напомнил генерал.
«Мы модернизацию ядерной триады уже фактически завершили. Как только “Сармат” к 2030 году полностью заменит “Воеводу”, самым старым комплексом шахтного базирования у нас будет “Тополь М”, серийное производство которого началось в 1997 году. А у американцев — Minuteman III, который был развёрнут еще в 1970-е», — отметил Бужинский.
Эксперт напомнил также о том, что из запланированных 400 шахт под новую ракету Sentinel США не построили пока ни одной, из обещанных 12 новых АПЛ типа «Колумбия» ни одна не спущена на воду. «А из примерно сотни запланированных к постройке дальних бомбардировщиков B-21 Raider пока изготовлены лишь два опытных экземпляра», — добавил генерал.
