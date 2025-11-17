Генерал Бужинский: гонку вооружений с Россией США уже проиграли

Эксперт напомнил также о том, что из запланированных 400 шахт под новую ракету Sentinel США не построили пока ни одной, из обещанных 12 новых АПЛ типа «Колумбия» ни одна не спущена на воду. «А из примерно сотни запланированных к постройке дальних бомбардировщиков B-21 Raider пока изготовлены лишь два опытных экземпляра», — добавил генерал.