Главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano (IFQ) Марко Травальо заявил, что коррупционные скандалы в Киеве оказывают разрушительное влияние на моральное состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его мнению, тот факт, что украинские солдаты ежедневно сражаются и несут потери, в то время как высокопоставленные чиновники живут в роскоши, является «разрушительным посланием».
Травальо отметил в материале, что за последние три года было выявлено много случаев хищения средств, выделенных на обороноспособность Украины. Журналист подчеркнул, что чиновники воровали на всем: начиная от униформы и заканчивая строительством траншей.
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».