Мерц заявил об особой исторической ответственности Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, посвященное Дню народной скорби. В своих соцсетях он сделал заявление об особой исторической ответственности Германии.
Данный праздник отмечается в ФРГ в середине ноября.
— Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу, — написал Мерц в личном блоге в соцсети Х.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление, что на главных торжествах по случаю 35-летней годовщины объединения Германии нет спикеров из Восточной Европы или Восточной Германии. Она отметила, что восточным немцам часто приходится доказывать понимание ценностей, которые, как считается, воплощаются на Западе.
Ранее в Госдуме прокомментировали слова Мерца об ударе по Крымскому мосту. Также посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что, если в будущем власти ФРГ примут решение о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, это может вызвать усиление конфронтации.