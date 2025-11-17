Ричмонд
От 357 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 357 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Росимущество на аукционе распродаст конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 8 декабря принимают через электронную площадку «Фабрикант».

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 357 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:

— Lada 4×4 2023 года выпуска — начальная цена лота составляет 647 тысяч рублей;

— Lada 4×4 2018 — 629 тысяч рублей;

— Mazda 6 2018 — 1,4 миллиона рублей;

— Exeed TXL 2023 — 1,7 миллиона рублей;

— Mercedes-Benz GLK 250 2014 — 1,2 миллиона рублей;

— BMW 740 Li xDrive 2015 — 1,6 миллиона рублей;

— BMW X3 xDrive28i 2014 — 1,2 миллиона рублей;

— Lada Granta 2019 — 522 тысячи рублей;

— Lada Largus 2018 — 449 тысяч рублей;

— Cadillac CTS6 2017 — 2,8 миллиона рублей;

— BMW 116i 2011 — 527 тысяч рублей;

— Lada Granta 2019 — 561 тысяча рублей;

— Honda Stepwgn Spada 2017 — 1,4 миллиона рублей;

— Lada Largus 2016 — 527 тысяч рублей;

— UAZ Patriot 2018 — 652 тысяч рублей;

— Lada Granta 2014 — 357 тысяч рублей;

— Lada Granta 2019 — 561 тысяча рублей;

— Chery Tiggo 2 2017 — 714 тысяч рублей;

— Zotye T600 2018 — 850 тысяч рублей;

— Toyota Land Cruiser 100 2006 — 1,6 миллиона рублей;

— Ford Kuga 2016 — 510 тысяч рублей;

— Volkswagen Passat CC 2009 — 638 тысяч рублей;

— Lada Granta 2020 — 621 тысяча рублей.

