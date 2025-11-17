Ричмонд
За сутки в Ростовской области потушили десять пожаров

В Ростовской области спасли человека и потушили десять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 16 ноября, пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и оказали помощь в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

В тушении и спасательных работах участвовали 100 специалистов и 25 единиц техники. В одном из пожаров удалось спасти человека.

По прогнозам синоптиков, 17 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от нуля при прояснениях до девяти градусов, днем — от от восьми до семнадцати тепла на юге области.

В МЧС напоминают жителям: уходя из дома, необходимо отключать все электроприборы, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Напомним, днем ранее, 15 ноября, спасатели потушили три пожара и помогли участникам семи ДТП. Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

