За сутки в Ростовской области потушили десять пожаров

По прогнозам синоптиков, 17 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от нуля при прояснениях до девяти градусов, днем — от от восьми до семнадцати тепла на юге области.