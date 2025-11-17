За сутки в Ростовской области потушили десять пожаров

В воскресенье, 16 ноября, пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров и оказали помощь в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.
В тушении и спасательных работах участвовали 100 специалистов и 25 единиц техники. В одном из пожаров удалось спасти человека.
По прогнозам синоптиков, 17 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от нуля при прояснениях до девяти градусов, днем — от от восьми до семнадцати тепла на юге области.
В МЧС напоминают жителям: уходя из дома, необходимо отключать все электроприборы, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Напомним, днем ранее, 15 ноября, спасатели потушили три пожара и помогли участникам семи ДТП.
