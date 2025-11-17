Минобороны России сообщило об уничтожении ночью более 30 украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 ноября обезвредила над российскими регионами 36 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ.
«С 23:00 мск 16 ноября до 07:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Больше всего дронов было нейтрализовано военными в небе над Брянской областью — 14. Над Тамбовской областью сбили восемь БПЛА, над Ульяновской — пять, над Воронежской — четыре, над Орловской — три.
Ещё по одному беспилотнику силы ПВО уничтожили в Нижегородской и Тульской областях.
Напомним, ранее глава Ульяновской области Алексей Русских написал, что система противовоздушной обороны отразила атаку дронов ВСУ на подстанцию в Вешкаймском районе. Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, электроснабжение в области осуществляется в штатном режиме.