На этой неделе в Красноярске незначительно потеплеет

Самая приятная температура ожидается ближе к выходным.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 29% 752 мм рт. ст. +9°
Источник: SevastopolMedia.ru

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске незначительно потеплеет. Сегодня, 18 ноября, в краевой столице ожидается +3 днем и −2 ночью.

Завтра синоптики обещают снег, а также +3 и −3 в светлое и темное время суток.

В среду днем температура составит всего +1, а к вечеру снова похолодает до −3.

В четверг потеплеет до +6 днем и +1 ночью.

В пятницу, 21 ноября, ожидается снег, а также +5 днем и −3 ночью.

В субботу температура опустится до −3 и −5 в светлое и темное время суток.

В воскресенье днем похолодает до 0 градусов, а ночью — до −3.