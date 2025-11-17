По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске незначительно потеплеет. Сегодня, 18 ноября, в краевой столице ожидается +3 днем и −2 ночью.
Завтра синоптики обещают снег, а также +3 и −3 в светлое и темное время суток.
В среду днем температура составит всего +1, а к вечеру снова похолодает до −3.
В четверг потеплеет до +6 днем и +1 ночью.
В пятницу, 21 ноября, ожидается снег, а также +5 днем и −3 ночью.
В субботу температура опустится до −3 и −5 в светлое и темное время суток.
В воскресенье днем похолодает до 0 градусов, а ночью — до −3.