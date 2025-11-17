Омичи заплатили 90 миллиардов страховых взносов за прошедшие 9 месяцев текущего года

Сумма оказалась на 10,1 млрд рублей выше уровня аналогичного периода 2024 года. Распределение денег по фондам выглядит следующим образом: страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 66,5 миллиардов рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование поступило 16,6 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 7,7 млрд рублей.