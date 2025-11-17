Омичи заплатили 90 миллиардов страховых взносов за прошедшие 9 месяцев текущего года

За десять месяцев 2025 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области составили 90,8 миллиардов рублей, сообщает УФНС России по Омской области.
Сумма оказалась на 10,1 млрд рублей выше уровня аналогичного периода 2024 года. Распределение денег по фондам выглядит следующим образом: страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 66,5 миллиардов рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование поступило 16,6 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 7,7 млрд рублей.