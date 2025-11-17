Новостройки неподъемны: В Госдуме предложили кардинально изменить изменить условия семейной ипотеки

По словам политика, в регионах России, где средняя зарплата составляет 65 тысяч рублей, не смогут осилить ипотечный платеж в 90 тысяч рублей. Потому партийцы просят кабмин смягчить условия и кратно расширить список городов, в которых действовала бы семейная ипотека на «вторичку». Этот рынок, добавил Слуцкий, гораздо доступнее новостроек.