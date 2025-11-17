Новостройки неподъемны: В Госдуме предложили кардинально изменить изменить условия семейной ипотеки

В Госдуме предложили распространить действие семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. С таким обращением в правительство уже обратилась партия ЛДПР, рассказал «Известиям» лидер политобъединения Леонид Слуцкий.
По словам политика, в регионах России, где средняя зарплата составляет 65 тысяч рублей, не смогут осилить ипотечный платеж в 90 тысяч рублей. Потому партийцы просят кабмин смягчить условия и кратно расширить список городов, в которых действовала бы семейная ипотека на «вторичку». Этот рынок, добавил Слуцкий, гораздо доступнее новостроек.
Летом прошлого года Минфин объявил о перезапуске программы семейной ипотеки на новых условиях до 2030 года. В частности, теперь ипотека оформляется по ставке 6% годовых для всех заемщиков (в прошлом варианте для жителей Дальнего Востока она составляла 5%).