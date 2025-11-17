Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера ХК «Динамо» Москва

Московский хоккейный клуб (ХК) «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщило «Спорт-Экспресс».
Кудашов возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году, впервые за 12 лет выйдя в третий раунд плей-офф. Тренер провел с клубом 321 матч, занимая третье место по этому показателю в истории клуба.
В настоящее время «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка после 26 игр. Последний матч команда выиграла у новосибирской «Сибири» со счетом 3:2. Следующая игра состоится 18 ноября против московского «Спартака».
Алексей Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения. Ранее он также работал главным тренером в «Атланте», «Локомотиве», СКА и сборной России. В 2022 году он был помощником главного тренера сборной России на Олимпиаде, где команда завоевала серебряные медали, говорится в сообщении.
12 ноября черба Деяна Станковича сняли с поста главного тренера футбольного клуба «Спартак» из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге и потери контроля над раздевалкой.