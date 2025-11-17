Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера ХК «Динамо» Москва

Кудашов возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году, впервые за 12 лет выйдя в третий раунд плей-офф. Тренер провел с клубом 321 матч, занимая третье место по этому показателю в истории клуба.