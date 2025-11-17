Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Чернявский рассказал, что он и его сослуживцы столкнулись с якутскими снайперами. Украинские солдаты бросили оружие и сдались в плен в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области.
— Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: «Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся». Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли, — отметил боевик.
Он добавил, что снайперы сидели в лесопосадке, которая находилась вдоль реки, передает РИА Новости.
11 ноября в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики 25 бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. По данным журналистов, украинским боевикам с дрона сбросили листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.
Украинский военнопленный, которого мобилизовали из Запорожья, рассказал, как в районе города Теткино в Курской области он помог двум раненым российским военнослужащим и затем сдался в плен.