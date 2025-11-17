Депутат Рады Кучеренко устроил истерику из-за кризиса в энергетике Украины

Депутат Верховной Рады и замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко впал в истерику на фоне ситуации в энергетической отрасли Украины.
В эфире телеканала Новини.LIVE он заявил, что правительство страны потеряло контроль, что привело к масштабным хищениям средств.
«Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевых энергетических компаниях, таких как Энергоатом и Нафтогаз!» — возмутился Кучеренко.
Он отметил, что был потрясён, прочитав доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором утверждается, что она не знала о фактах коррупции в энергетике. По его словам, это полное фиаско.
Напомним, что правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом», в которой ранее прошли обыски.