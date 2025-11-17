Пара туристов заблудилась в районе дальней видовки Гремячей Гривы

В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что мужчина и женщина решили прогуляться до пятой видовки. Когда начало темнеть, они осознали, что не могут найти дорогу. Тогда туристы позвонили по телефону 112.
«Краевые спасатели, получив сигнал, отправились на поиски. Им удалось найти потерявшихся граждан и благополучно вывести их из леса», — рассказали в пресс-службе.
Кроме этого, днем спасатели оказали помощь 45-летнему мужчине, у которого случился гипертонический криз во время прогулки по Торгашинской лестнице. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, позвонили по телефону 112, сообщив о необходимости срочной эвакуации.
На место оперативно прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они погрузили мужчину на носилки, доставили его до улицы Базайской и передали родственникам.