Норвегия обыграла Италию и прошла в ЧМ-2026

Сборная Норвегии по футболу обыграла итальянских соперников в отборочной части и прошла на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Матч прошел 16 ноября в Милане. Игра завершилась со счетом 4:1.

Матч прошел 16 ноября в Милане. Игра завершилась со счетом 4:1.

Сейчас Италия находится на втором месте таблицы группы I с 18 очками. Лидирующую позицию занимают норвежцы — у них 24 очка.

Несколькими днями ранее сборная Белоруссии по футболу не сумела вовремя вылететь в Данию на матч отбора чемпионата мира из-за того, что им «по непонятным причинам» пришлось задержаться на пропускном пункте в Польше на более чем 12 часов.

Ранее сборная России поднялась с 33-й строчки рейтинга Международной федерации футбола на 30-ю. В том месяце команда приняла участие в двух товарищеских матчах — со сборной Ирана в Волгограде и с командой Боливии в Москве.

В Сети появились сообщения, что ФИФА и УЕФА рассматривают возможность возвращения сборной России на международную арену в феврале 2026 года. По информации журналистов, речь идет о допуске женской национальной команды к отбору чемпионата мира, что станет первым этапом снятия бана с российского футбола.