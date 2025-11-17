Ричмонд
Зимники готовят к эксплуатации на севере Хабаровского края

В Аяно-Майском районе ледовые переправы должны заработать уже в конце ноября.

Источник: Хабаровский край сегодня

В северных районах Хабаровского края полным ходом идут подготовительные работы по вводу в эксплуатацию ледовых переправ и автозимников. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», при условии наступления стабильных минусовых температур в Аяно-Майском районе они откроются к концу ноября, в Охотском округе — в декабре.

В настоящий момент в Аяно-Майском районе ведется активная работа по обустройству ледовой переправы на реке Мая у Нелькана.

— Это ключевой элемент зимней дороги, связывающей Нелькан с Джигдинским сельским поселением. Она выполняет функцию транспортной артерии, по которой осуществляется доставка продовольствия, товаров первой необходимости и топлива в поселок Джигда. Кроме того, для жителей Джигды это единственный зимний путь к аэропорту, расположенному в Нелькане, — подчеркнул глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.

Переправа особенно важна и для жителей Нелькана, поскольку все лесозаготовительные участки находятся на другом берегу реки Мая. Её открытие жизненно необходимо для заготовки дров и снабжения местного населения топливом.

Кроме того, в декабре и январе будут открыты автозимники в Охотском округе. Два — до поселка Новое Устье и села Арка откроются во второй половине декабря, а переправа «Охотск — Иня» — после Нового года.

Два моста на подъезде к реке Охота скоро будут открыты, еще один достраивается.