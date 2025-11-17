Российская эстрадная певица Алла Пугачева потеряла действующий в России товарный знак «Рецитал». Так называлась музыкальная группа, с которой артистка записала альбом «Как тревожен этот путь». Об этом стало известно в понедельник, 17 ноября, из электронной базы данных Роспатента.
Согласно документам, товарный знак «Рецитал» был подан в Роспатент в 2015 году, и в 2017-м было принято решение о регистрации.
— Статус: срок действия истек (последнее изменение статуса: 17.10.2025), — передает РИА Новости.
5 ноября из данных Роспатента стало известно, что Пугачева также может лишиться прав на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок регистрации. Изначально товарный знак зарегистрировали в 1997 году, и певица неоднократно продлевала его. Последний раз Пугачева оформила продление в 2016 году — исключительное право было зафиксировано до 25 апреля 2026 года. Под этим брендом артистка может производить одежду и головные уборы, а также игрушки, напитки и табачную продукцию.
По словам подполковника внутренней службы в отставке Елены Браун, Алла Пугачева будет и дальше получать пенсионные выплаты по старости — приостановить их может только возбуждение уголовного дела и признание артистки виновной в каком-либо преступлении.