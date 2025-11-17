Пугачева потеряла действующий в России товарный знак «Рецитал»

5 ноября из данных Роспатента стало известно, что Пугачева также может лишиться прав на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок регистрации. Изначально товарный знак зарегистрировали в 1997 году, и певица неоднократно продлевала его. Последний раз Пугачева оформила продление в 2016 году — исключительное право было зафиксировано до 25 апреля 2026 года. Под этим брендом артистка может производить одежду и головные уборы, а также игрушки, напитки и табачную продукцию.