За три недели с улиц Красноярска убрали 50 бездомных собак

За последние три недели жители города направили 909 заявок, по 899 из них проведены выезды и осмотры. В результате на городской территории было отловлено 50 собак, которых отправили в пункты передержки для ветеринарного осмотра, стерилизации и дальнейшего решения о содержании, сообщает мэрия.
Усиление работы служб связано с ростом жалоб на бездомных собак после трагедии в Березовском районе, где собаки загрызли 10-летнего мальчика. Врио главы города Роман Одинцов поручил организовать дополнительные рейды и усилить контроль за подрядчиками. Отлов ведется круглосуточно и затрагивает животных, которые ранее не проходили стерилизацию, а также собак с бирками, проявляющих агрессию без причины.
В районах города также проходят профилактические мероприятия по выявлению незаконно установленных будок и мест прикорма, способствующих формированию стай и агрессивного поведения животных.
Сообщить о бездомных собаках или опасных местах можно через службу 005 по телефону 223−85−05.