За три недели с улиц Красноярска убрали 50 бездомных собак

За последние три недели жители города направили 909 заявок, по 899 из них проведены выезды и осмотры. В результате на городской территории было отловлено 50 собак, которых отправили в пункты передержки для ветеринарного осмотра, стерилизации и дальнейшего решения о содержании, сообщает мэрия.