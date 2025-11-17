Башстат назвал топ-6 продуктов, больше всего подешевевших за неделю

В Башкирии в период с 6 по 10 ноября, согласно новому отчету Башстата, зафиксировали снижение цен на ряд продовольственных товаров.
Наибольшее удешевление коснулось яблок. Как сообщают аналитики, килограмм этих фруктов в среднем теперь можно приобрести за 123 рубля, что на 1,13% дешевле, чем в начале ноября.
Также подешевел шлифованный рис, цена на который снизилась на 0,84%. Средняя стоимость килограмма этой крупы составила 94,04 рубля.
На 0,69% стала доступнее овощная консервация для детского питания, которая теперь в среднем стоит 664,76 рубля за килограмм.
В перечень подешевевших продуктов также вошли печенье (256,27 рубля, снижение на 0,61%), творог (438,44 рубля, минус 0,54%) и полукопченая и варено-копченая колбаса (640,48 рубля, снижение на 0,54%).
