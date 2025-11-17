На Кубани начался ремонт дороги между Тбилисской и Кропоткиным

На Кубани начался ремонт дороги между станицей Тбилисской и Кропоткиным. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Ремонт на автодороге Тбилисская — Кропоткин с 16 по 23 км в Кавказском районе выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик выполняет фрезерование проезжей части с расстановкой временных средств организации дорожного движения.
«После завершения работ подрядчик в плановом порядке приступит к выполнению работ по ликвидации дефектов и укладке выравнивающего слоя», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Тем временем в Крыловском районе отремонтировали автодорогу Новопашковская — Кугоейская. Специалисты обновили по нацпроекту участок протяженностью 11,4 км — с первого по 12 км.