В Таганроге участники проекта «Герои Дона» изучили лучшие городские проекты

В Таганроге показали «Героям Дона» лучшие изменения в городе.

Источник: Комсомольская правда

Таганрог принял участников кадровой программы «Герои Дона» — бойцов и ветеранов СВО. 16 ноября у них стартовал второй модуль обучения, в котором теория дополняется практикой, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Гости познакомились с успешными муниципальными практиками развития городской инфраструктуры. Особое внимание уделили крупному инвестиционному проекту по созданию и эксплуатации трамвайной сети — участники увидели, как он реализуется, и смогли оценить его влияние на комфорт жителей.

Для участников программы организовали экскурсию по городу. На Пушкинской набережной им показали результаты первого этапа благоустройства любимого места отдыха горожан и гостей.

— Такой обмен опытом — важный шаг для реализации планов участников «Героев Дона», и я уверена, он даст свои результаты, — отметила Светлана Камбулова.

