В Амурске 19 ноября отключат холодную воду на весь день

19 ноября 2025 года в Амурске пройдут масштабные работы на водопроводных сетях. В связи с этим с 7:00 утра до 23:00 вечера будет полностью отключена холодная вода в нескольких районах города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".