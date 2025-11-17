В Амурске 19 ноября отключат холодную воду на весь день

19 ноября 2025 года в Амурске пройдут масштабные работы на водопроводных сетях. В связи с этим с 7:00 утра до 23:00 вечера будет полностью отключена холодная вода в нескольких районах города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Отключение затронет множество жилых домов на проспектах Мира, Комсомольском, Победы, Строителей, а также на улицах Лесной и Амурской.
Также без водоснабжения останутся важные городские объекты: больницы и поликлиники, включая детскую поликлинику и туберкулезный диспансер, школы № 3 и № 5, лингвистическая школа, техникум и детские сады, дворец культуры, кинотеатр «Молодость», торговый центр «Линкор», кафе «Релакс» и ледовая арена «Территория льда», здания прокуратуры, администрации, полиции, ЗАГСа и других госучреждений, пожарная часть и службы жизнеобеспечения.
Горожанам рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд на весь день.