Эквадорцы выступили против возвращения в страну иностранных военных баз

Граждане Эквадора на референдуме, на который был вынесен ряд вопросов, проголосовали против возвращения в страну иностранных военных баз, следует из подсчетов 69% голосов.
Эквадорцам также были заданы вопросы: одобряют ли они отмену государственного финансирования политических организаций и сокращение количества парламентариев почти в два раза (для реализации этих инициатив, как и для возвращения иностранных военных баз, потребовались бы изменения в конституции). Ответы поступили отрицательные.
Кром того, граждане Эквадора не поддержали предложение по формированию специальной ассамблеи, которая бы занялась разработкой новой конституции страны.
Референдум состоялся накануне.