Эквадорцы выступили против возвращения в страну иностранных военных баз

Эквадорцам также были заданы вопросы: одобряют ли они отмену государственного финансирования политических организаций и сокращение количества парламентариев почти в два раза (для реализации этих инициатив, как и для возвращения иностранных военных баз, потребовались бы изменения в конституции). Ответы поступили отрицательные.