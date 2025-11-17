Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эквадорцы выступили против возвращения в страну иностранных военных баз

В Эквадоре состоялся референдум, на который был вынесен ряд вопросов.

Источник: Аргументы и факты

Граждане Эквадора на референдуме, на который был вынесен ряд вопросов, проголосовали против возвращения в страну иностранных военных баз, следует из подсчетов 69% голосов.

Эквадорцам также были заданы вопросы: одобряют ли они отмену государственного финансирования политических организаций и сокращение количества парламентариев почти в два раза (для реализации этих инициатив, как и для возвращения иностранных военных баз, потребовались бы изменения в конституции). Ответы поступили отрицательные.

Кром того, граждане Эквадора не поддержали предложение по формированию специальной ассамблеи, которая бы занялась разработкой новой конституции страны.

Референдум состоялся накануне.