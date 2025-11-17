В Омской области активно продолжают гореть частные жилые дома

По всему региону продолжают активно полыхать частные жилые дома. Только за 16 ноября огнеборцам пришлось столкнуться с десятком серьезных возгораний.
В минувшее воскресенье началось в Таре с масштабного пожара. В 7 часов утра начал гореть двухквартирный дом, хозпостройки и автомобили. В результате пожара повреждены кровля дома одной из квартир и хозпостройки. Также под действие огня попали два автомобиля, один из которых не подлежит восстановлению. В этот же день, спустя два часа после тарского пожара, вспыхнул дом в деревне Русановка Нововаршавского района. В результате сгорели кровля дома и веранда.
В 15 часов в поселке Омский горел двухэтажный дом. Пожар бушевал на площади 360 квадратов, лишив семью омичей своего жилья. А 21 час случился масштабный пожар в городе — на 8-й Заозерной горел частный дом, баня и гараж. В результате пожара были повреждены все конструкции хозпостроек, наружная стена дома и большинство вещей домашнего обихода. Также от воздействия высоких температур было повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля, стоявшего в гараже.