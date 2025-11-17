В Омской области активно продолжают гореть частные жилые дома

В минувшее воскресенье началось в Таре с масштабного пожара. В 7 часов утра начал гореть двухквартирный дом, хозпостройки и автомобили. В результате пожара повреждены кровля дома одной из квартир и хозпостройки. Также под действие огня попали два автомобиля, один из которых не подлежит восстановлению. В этот же день, спустя два часа после тарского пожара, вспыхнул дом в деревне Русановка Нововаршавского района. В результате сгорели кровля дома и веранда.