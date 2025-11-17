Ричмонд
Рияд-2025: таэквондисты Узбекистана завоевали золото

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В очередной день Исламиады-2025 таэквондисты Узбекистана завоевали медаль высшей пробы, сообщает пресс-служба НОК.

«В рамках VI Игр исламской солидарности Эр-Рияд-2025 делегация Узбекистана завоевала одну золотую медаль», — говорится в сообщении.

Золото:

Озода Собиржонова (таэквондо WT, до 70 кг).

Напомним, что днем ранее таэквондисты республики принесли в копилку команды одно серебро и одну бронзу.

Сегодня в рамках VI Игр исламской солидарности начинаются соревнования по ряду дисциплин. В течение дня представители делегации Узбекистана выступят в легкой и пара легкой атлетике, фехтовании и таэквондо.

VI Игры исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.