Reuters: Макрон и Зеленский могут заключить сделку о поставках систем ПВО

Недавно стало известно, что Великобритания отправила Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Западные СМИ уточнили, что точное количество направленных Лондоном снарядов неизвестно, однако их должно хватить на то, чтобы покрыть потребности Киева на период грядущей зимы.