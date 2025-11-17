Ричмонд
На красноярской Стрелке временно закрыли каток

В Красноярске каток на Стрелке закрыли по техническим причинам.

Источник: Комсомольская правда

17 ноября на красноярской Стрелке по техническим причинам временно закрыли каток. Об этом сообщила пресс-служба «Красгорпарка».

— Нам нужно время, чтобы идеально выровнять лед. Хотим, чтобы катание приносило только удовольствие, — добавили в учреждении.

Дату повторного открытия обещают сообщить позже.

В новом сезоне сеансы будут длиться по 90 минут, а между ними будет технический перерыв по 30 или 60 минут. Продажа билетов закрывается за 30 минут до окончания работы катка.

С 15 ноября каток работает по обычному расписанию: с понедельника по четверг с 12:30 до 21:30, а в пятницу — до 23:30. По субботам и праздникам покататься можно будет с 9:30 до 23:00, а по воскресеньям — до 21:00.

Ранее мы писали, что в Красноярске на рабочей неделе ожидается потепление до +6 градусов.