На красноярской Стрелке временно закрыли каток

17 ноября на красноярской Стрелке по техническим причинам временно закрыли каток. Об этом сообщила пресс-служба «Красгорпарка».
— Нам нужно время, чтобы идеально выровнять лед. Хотим, чтобы катание приносило только удовольствие, — добавили в учреждении.
Дату повторного открытия обещают сообщить позже.
В новом сезоне сеансы будут длиться по 90 минут, а между ними будет технический перерыв по 30 или 60 минут. Продажа билетов закрывается за 30 минут до окончания работы катка.
С 15 ноября каток работает по обычному расписанию: с понедельника по четверг с 12:30 до 21:30, а в пятницу — до 23:30. По субботам и праздникам покататься можно будет с 9:30 до 23:00, а по воскресеньям — до 21:00.
