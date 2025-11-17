В Самаре пионерский лагерь «Сказка» продают за 50 млн рублей

— Имущественный комплекс уже готов к сделке. Продавец предлагает земельный участок площадью более 38 тысяч квадратных метров, общая площадь зданий и сооружений — более 3333 квадратных метров. Ранее на участке был расположен пионерский лагерь «Сказка». Стоимость оценили в 50 млн рублей, — указали в сообщении.