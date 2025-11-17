В Самаре пионерский лагерь «Сказка» продают за 50 млн рублей

В Самаре продолжают искать покупателя для территории бывшего пионерского лагеря «Сказка». Объявление опубликовали на сайте «Авито».
— Имущественный комплекс уже готов к сделке. Продавец предлагает земельный участок площадью более 38 тысяч квадратных метров, общая площадь зданий и сооружений — более 3333 квадратных метров. Ранее на участке был расположен пионерский лагерь «Сказка». Стоимость оценили в 50 млн рублей, — указали в сообщении.
Территория расположена в Красноглинском районе Самары. Расстояние до Волги — 1,5 км. Продавец готов рассмотреть встречные предложения и снизить цену для реального покупателя.