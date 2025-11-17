Электронная медкарта пациента и рецепты, запись к врачам онлайн. Централизованная информационная система заработает в Беларуси в 2026 году

В Беларуси создается Централизованная информационная система здравоохранения, которую намерены запустить в эксплуатацию с января 2026 года. Указанная система включает в себя электронную медицинскую карту пациента. Ее цель состоит в формировании единой электронной истории болезни в отношении одного белоруса. Сидоренко уточнил, что подобным планируют уйти от ситуации, когда у белоруса, может быть, несколько медкарт в разных организациях здравоохранения, куда он когда-либо обращался. После того, как система будет введена, появится единая карта. Она будет доступна организациям здравоохранения по определенным правилам, с учетом всех требований безопасности.