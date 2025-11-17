Электронная медкарта пациента и рецепты, запись к врачам онлайн. Централизованная информационная система заработает в Беларуси в 2026 году

Медсистема с онлайн-медкартами и записью к врачам заработает в Беларуси в 2026 году. Подробности озвучил заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко. Об этом пишет БелТА.
В Беларуси создается Централизованная информационная система здравоохранения, которую намерены запустить в эксплуатацию с января 2026 года. Указанная система включает в себя электронную медицинскую карту пациента. Ее цель состоит в формировании единой электронной истории болезни в отношении одного белоруса. Сидоренко уточнил, что подобным планируют уйти от ситуации, когда у белоруса, может быть, несколько медкарт в разных организациях здравоохранения, куда он когда-либо обращался. После того, как система будет введена, появится единая карта. Она будет доступна организациям здравоохранения по определенным правилам, с учетом всех требований безопасности.
Виктор Сидоренко отметил, что у медицинского работника будет возможность знакомиться с информацией независимо от проживания пациента и локации самого медработника.
Также появится личный электронный кабинет пациента. С помощью него у белорусов будет возможность общаться с организацией здравоохранения. В частности, пациенты смогут записываться онлайн на прием к врачу, смогут смотреть результаты лабораторных исследований, посещения. Также будет возможность просмотреть выписанные электронные рецепты.
Создается единая система, которая объединит результаты всех лабораторных исследований белорусов. Концепция подразумевает, что учет анализов будет вестись вне зависимости от места сдачи: в частном или же государственном медучреждении. С результатами сможет ознакомиться врач в любой поликлинике или больнице.
Сидоренко добавил, что по такой же аналогии создается и единый архив медицинских изображений — своеобразное хранилище КТ и МРТ-снимков, а также других результатов диагностических исследований на цифровом оборудовании.
Вместе с тем создается и подсистема управления очередями пациентов. Так, Минздрав, главные управления по здравоохранению облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома смогут мониторить злободневные вопросы очередности пациентов на эндопротезирование, хирургические вмешательства и другие вопросы.
Заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации Сергей Руднев уточнил, что отдельные сервисы будут появляться постепенно, однако уже на протяжении 2026 года у белорусов появится доступ в личный кабинет. Также граждане смогут записаться на прием к врачу, диспансеризацию, ознакомиться со своим больничным. Кроме того, с 2026 года должна произойти трансформация листков нетрудоспособности. В результате появится возможность работать с электронными больничными.
