Половина жителей Иркутска поддерживают введение 4-дневной рабочей недели. Наиболее активно идею поддерживают женщины и молодежь младше 35 лет. По данным исследования сервиса SuperJob, перехода на сокращенный график работы высказались 23% опрошенных.
— Предпочтение четырёхдневной рабочей неделе отдают в первую очередь женщины (56% опрошенных), в то время как среди мужчин этот показатель составляет 43%. Люди в возрасте до 35 лет также более склонны к такой форме занятости, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Исследование показало, что уровень дохода влияет на отношение к сокращенной рабочей неделе. Большинство респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц одобряют эту инициативу, а среди тех, чей заработок превышает 150 тысяч рублей, поддержку выразили только 47%.