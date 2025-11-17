Половина жителей Иркутска поддерживают введение 4-дневной рабочей недели

— Предпочтение четырёхдневной рабочей неделе отдают в первую очередь женщины (56% опрошенных), в то время как среди мужчин этот показатель составляет 43%. Люди в возрасте до 35 лет также более склонны к такой форме занятости, — сообщили в пресс-службе сервиса.