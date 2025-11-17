В воздухе Красноярска обнаружили формальдегид

Замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала, чем дышали жители Красноярска с 9 по 18 ноября.
Так, передвижной лабораторией было выполнено 32 выезда. Случаев превышений ПДКмр загрязняющих веществ не зафиксировано.
На стационарных постах были зафиксированы превышения гигиенических нормативов. На АПН Покровка с 11 по 13 ноября ПДКсс по формальдегиду — до 2,75. На АПН Черёмушки в эти же даты ПДКсс по формальдегиду — 2,55.
На АПН Северный, Ветлужанка, Свердловский, Кировский и Солнечный превышений зафиксировано не было.