В воздухе Красноярска обнаружили формальдегид

На стационарных постах были зафиксированы превышения гигиенических нормативов. На АПН Покровка с 11 по 13 ноября ПДКсс по формальдегиду — до 2,75. На АПН Черёмушки в эти же даты ПДКсс по формальдегиду — 2,55.