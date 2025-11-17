Число визитов из-за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось

Всего в третьем квартале этого года иностранцы посетили Россию 4,4 млн раз (в том числе было зафиксировано около 3,6 млн визитов из стран топ-10). Для сравнения: в третьем квартале 2024 года этот показатель был на уровне 5 млн. Статистика также показывает, что общее число визитов за три квартала 2025 года упало в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом почти на 1 млн человек. Так, с января по сентябрь в Россию было совершено 12,2 млн поездок зарубежных граждан против 13 млн год к году. Впрочем, за три квартала 2023 года в Россию было совершено лишь 11,7 млн визитов иностранцев, а в этом же периоде 2022 и 2021 годов соответственно 10,1 млн и 8,7 млн.