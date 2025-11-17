Найдено клеймо изготовителя на самом большом в Европе древнем мече

«Этот меч считается самым большим, найденным на территории Европы. По данным исследователей, его длина достигала 125 см. В октябре 2025 года в НИЦ “Курчатовский институт” было проведено рентгенотомографическое исследование реконструированного меча и отдельного фрагмента клинка. На последнем с обеих сторон было четко прослежено производственное клеймо, выполненное из вваренных в полотно клинка букв и знаков. На одной стороне было выявлено клеймо в виде имени “ULFBERH+T”, на другой — предположительно, знак в виде косой решетки», — сообщили ТАСС в музее.